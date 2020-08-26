Son dakika haberi! Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüp, otomobillerini alan zanlı yakalandı - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde emekli öğretmen çift Aykut Küçükesin (72) ve Vesile Küçükesin (73), tek katlı evlerine mutfak camını kırarak giren C.Y. tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Çifte ait otomobili alıp Tekirdağ 'a kaçan şüpheli, polis ve jandarmayla yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Çifte cinayet, sabaha karşı, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınları, Aykut-Vesile Küçükesin çiftinin otomobilinin, hızla yol aldığını gördü. Hemen telefonla Aykut Küçükesin'i aradı. Yanıt alamayınca da evlerine gitti. Tek katlı evin mutfak camının kırık olduğunu fark etti. Hemen polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, mutfak camından girdikleri evde, çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, emekli öğretmen çiftin, hayatlarını kaybettiğini belirledi.