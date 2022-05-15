Son dakika haberi! Evlerinin çatısında Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Evlerinin çatısında Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu tutuklandı

15.05.2022 13:54
Son dakika haberi! Evlerinin çatısında Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu tutuklandı

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 813 gram esrar ile çatıya ekili 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 813 gram esrar ile çatıya ekili 18 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi C.A. ile oğlu V.A., tutuklandı.

Hani ilçesinde C.A. ve oğlu V.A.'nın oturdukları evlerinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, evde ve eklentilerinde yapılan aramada çatıya ekili 18 kök Hint keneviri, tencere içerisinde ve poşetlere konularak saklanmış 2 kilo 813 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan C.A. ve oğlu V.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Evlerinin çatısında Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika


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