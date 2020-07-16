Son dakika haberi: Evlerinin önündeki atölyede el işi "Serik bıçağı" üretiyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi: Evlerinin önündeki atölyede el işi "Serik bıçağı" üretiyorlar

Son dakika haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde 4 kişilik aile, evlerinin önüne kurdukları atölyede Kurban Bayramı için el işi "Serik Bıçağı" üretimi yapıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 kişilik aile, evlerinin önüne kurdukları atölyede Kurban Bayramı için el işi "Serik Bıçağı" üretimi yapıyor.

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti

Deniztepesi Mahallesi'nde yaşayan bıçak ustası Hüseyin Durmaz (36), eşi Azra (28), annesi Ümmü Durmaz (55) ve kayınvalidesi Türkan Torun (44) ile atölyede birlikte alın teri döküyor. Bıçakları özenle yapan aile, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

Bıçak ustası Hüseyin Durmaz, gazetecilere, dedesinin başlattığı bıçak yapım işini babasından devraldığını belirtti.

Gıda teknikeri olmasına karşın bıçak ustalığını tercih ettiğini dile getiren Durmaz, "Bıçakçılık ilçemizin tarihi ve kültürel bir değeri. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile işlerimiz sıkışıyor. Yaptığımız iş çeliğin örs üzerinde yön ve şekil verilmesi. Fabrikasyon bıçaklar gibi olmuyor. El emeği ile yapıldığı için de çok rağbet görüyoruz. Fabrikasyon bıçaklara çok talep yok. Kullandıkları çelik yumuşak çelik olunca ve çabuk bozulduğu için benim mesleğimin ön plana çıkmasını sağlıyor." diye konuştu.

Ailesinin her bayram kendisine yardım ettiğini belirten Hüseyin Durmaz, "Eşim bana normalde de yardımcı oluyor. Fakat bayram sezonunda yoğunluk çok olduğu için annem ve kayınvalidem de yardım için geldiler." dedi.

"Gerçekten zor iş"

Eşine yardımcı olan Azra Durmaz ise işlerinin yoğun ve zor olduğunu söyledi.

Durmaz, sipariş üzerine çalıştıklarını belirterek, Kurban Bayramı'nda aşırı bir yoğunluk yaşadıklarını aktardı.

Eşine yardımcı olduğunu dile getiren Durmaz, "Annem, kayınvalidem, ben, eşimin bize yapabileceğimizi söylediği işleri yapmaya çalışıyoruz. Hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de eşimin işlerini kolaylaştırıyoruz. Gerçekten zor bir iş. Ama aile ortamında yaptığımız için konuşarak, sohbet ederek yapılınca zevkli oluyor. İşin zorluğundan çok, aldığımız zevke bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkan Torun ise Sivas'tan kızı ve damadına yardım etmek için geldiğini vurgulayarak, bıçakçılığın çok zor bir meslek ama güzel yönlerinin de olduğunu kaydetti.

Ümmü Durmaz da bıçakçılığın kayınpederinden miras kalan bir meslek olduğunu aktardı.

Rahmetli eşinin de bıçak işlerini çok güzel yaptığını dile getiren Durmaz, "Yapmak isteyen herkes yapamaz. Oğluma yardım etmek amacıyla katkıda bulunmak istedik. Bir şekilde bu Kurban Bayramı'nı atlatmamız gerekir. Gelecek nesillerden bu işi yapacak çok fazla kişi olacağını sanmıyorum. Eleman yetiştirmek sorun." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Hüseyin Durmaz, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Evlerinin önündeki atölyede el işi 'Serik bıçağı' üretiyorlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:53:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Evlerinin önündeki atölyede el işi "Serik bıçağı" üretiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]