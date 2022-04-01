Son dakika haberi! EXPO 2021 HATAY ORGANİZASYONUNA KATILAN KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ - Son Dakika
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Son dakika haberi! EXPO 2021 HATAY ORGANİZASYONUNA KATILAN KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ

01.04.2022 01:41

Son dakika haberi: MEDENİYETLER Bahçesi ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz çıkarılan engellerden şikayet eden değil, engelleri aşmasını bildik.

MEDENİYETLER Bahçesi ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay'ın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz çıkarılan engellerden şikayet eden değil, engelleri aşmasını bildik. Engelleri aşmasını biliyoruz, engelleri aşma konusunda kararlı irademizi de sergiliyoruz. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız? dedi.

'Medeniyetler Bahçesi' ana temasıyla düzenlenen, geçen yıl pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen EXPO 2021 Hatay organizasyonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programla açıldı. Antakya ilçesinde Karaksı mevkisindeki EXPO Alanı'na gelen Kılıçdaroğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO için yapılan 1600 metrekarelik Ortak Varoluş Mozaiği'nin son taşlarını koydu. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, EXPO Alanı'nın nefes aldıran kalıcı bir mekan olduğunu belirtti. Her yaşta insanın gelip, alanı gezerek eğleneceğini, şarkılar türküler dinleyeceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Belki yeşilin bütün tonlarını burada görecekler. Dolayısıyla Hataylılar için olağanüstü güzel bir ortam. Bir şeyi unutmamanızı isterim, kararlılık sadece Hatay Büyükşehir Belediyemizde değil, diğer belediye başkanlarımızda da aynı kararlılık ve aynı azimle yol yürüdüklerini bilmenizi isterim. Biz çıkarılan engellerden şikayet eden değil, engelleri aşmasını bildik. Engelleri aşmasını biliyoruz, engelleri aşma konusunda kararlı irademizi de sergiliyoruz. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız? dedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise açılışını yaptıkları EXPO'nun azmin ve kararlılığın ürünü olduğunu belirtti. Hazırladıkları proje ile Çin ve Avusturya ile yarıştıklarını ifade eden Başkan Savaş, şöyle konuştu: "Bize, projeyi konuşurken 'sakın hayal görmeyin' dediler, 'başvurmayın' dediler. 'Sizi kabul etmez' dediler. Başvurduk, kabul ettiler. Dediler ki, 'kazanamazsınız', Avustralya ve Çin ile yarıştık, bu projeyi göğüsledik, yapmayı hak kazandık. 'Başlayamazsınız' dediler, başladık, 'bitiremezsiniz' dediler, sizlerin huzurunda bitirmenin onurunu yaşadık. Biz bu yola çıkarken niyet ve akıbet konusundaki samimiyetimizi biliyorduk. Niyet hayırsa, akıbet de hayırdır. Dinlenmemek üzere yola çıkan insanlar asla yorulmazlar. Biz bu yola çıkarken hayal satmadık, hayal de görmedik. Hatay'ın hakikatini, Hatay'ın gerçeklerini, Hatay'ın tarihini, misyonunu, kültürünü, sanatını ve güzelliklerini dünya ile paylaşmak istedik. Büyükşehir belediye başkanlarımız sadece Hatay'ın değerlerini değil, kendi değerlerini de buraya taşıdı. Buraya gelen insanlar sadece Hatay'ın değerlerini değil, diğer büyükşehir belediyelerin yaptıklarını da görecekler. Sadece Hatay'ın, Türkiye'nin enleri değil, birçok ülkeden gelen belediyelerimizin gastronomi, eserlerini ve sanatını da görecekler. Yani dünya Hatay'da, herkesi Hatay'a bekliyoruz? dedi.Konuşmaların ardından, gösteri ekibinin sahne aldığı organizasyonun açılışına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP'li yöneticiler, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ülkelerin Ankara Büyükelçileri, yerli ve yabancı misafirler katıldı. (DHA)

Son dakika haberi! EXPO 2021 HATAY ORGANİZASYONUNA KATILAN KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ
Son dakika haberi! EXPO 2021 HATAY ORGANİZASYONUNA KATILAN KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ
Son dakika haberi! EXPO 2021 HATAY ORGANİZASYONUNA KATILAN KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! EXPO 2021 HATAY ORGANİZASYONUNA KATILAN KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! EXPO 2021 HATAY ORGANİZASYONUNA KATILAN KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ - Son Dakika
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