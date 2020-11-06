Son dakika haberi! Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis (2)

06.11.2020 14:23
Son dakika haberi! Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis (2), System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'BUGÜN HEM ÜZGÜN HEM MUTLUYUZ'Eylül Yağlıkara'nın ailesi, mahkeme kararıyla ilgili adliye önünde açıklama yaptı.

'BUGÜN HEM ÜZGÜN HEM MUTLUYUZ'

Eylül Yağlıkara'nın ailesi, mahkeme kararıyla ilgili adliye önünde açıklama yaptı. Dava sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür eden baba İbrahim Yağlıkara, "Devletimize bu konuda çok güveniyorduk ve güzel bir karar çıkacağını zaten biliyorduk. Meleğim geri gelmeyecek bunu biliyorum. Herkes bu tarz konularda dik dursun, mücadelelerini sonuna kadar sürdürsünler. Bugünkü karar bizim açımızdan çok güzel oldu. Yaklaşık 90 yıla tekabül eden bir ceza aldı. İnşallah o kadar da yaşamaz ve içeride çürür, gider. Bugün hem üzüntülü hem de mutluyuz" dedi.

'GEREKLİ CEZAYI ALDILAR'Anne Şerife Yağlıkara da, "Buraya hep bir umutsuzlukla geliyorduk. Bu sefer karar çıkacağını öğrendik ve geldik. Tabi üzüntü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Evladımızı kaybettik ama katiller de gerekli cezayı aldılar. İnşallah onlar ömür boyu içeride yatar ve bedenlerine kurt düşer. Zaten bu dünyada da öbür dünyada da ellerimiz yakalarında olacak. Önce kara gözlü meleğim onlardan hesap soracak" diye konuştu. İstanbul Barosu Avukatı Funda Sadık Alp ise, sürecin başından beri Yağlıkara ailesinin yanında olduğunu ifade ederek, "Eylül katledildiğinde aileye kendi çabalarımla ulaştım ve bu davada onlara yardım etme konusunda gönüllü oldum. Yargılamamız çok uzun sürdü ama bugün çok güzel bir kararla Ankara'dan ayrılıyorum. Uğur Koçyiğit toplamda 3 suçtan yargılanıyordu ve onunla ilgili kararda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 42 yıl hapis cezası aldı" dedi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Son dakika haberi! Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis (2)

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis (2) - Son Dakika


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