Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alibeyköy 2. Burcu Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinleri dışarı çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika