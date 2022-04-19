Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

19.04.2022 18:42

Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alibeyköy 2. Burcu Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri dışarı çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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