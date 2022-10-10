Eyüpsultan Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, narkotik madde satışı ve narkotik maddeden kazanç sağlayan kişileri yakalamak için başlattığı çalışmalarda Karadolap Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde ruhsatsız tabanca, saksılara ekilmiş şekilde 4 kök kenevir bitkisi, satışa hazır çok sayıda 'Marijuana' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste ikamet ettiği öğrenilen B. C. ve C.Ş.' den şüpheli B.C., Akşemsettin Şehit Ahmet Bahçeci Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, yaşı küçük olduğu öğrenilen C.Ş. Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Eyüpsultan'da bir eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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