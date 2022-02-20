Üye Girişi
EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI

20.02.2022 09:01

EYÜPSULTAN'da işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Karakoç(39), cinayetinde 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

EYÜPSULTAN'da işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Karakoç(39), cinayetinde 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli Batuhan D.'nin işyerine girişi ve hızla kaçışı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Eyüpsultan, Çırçır mahallesinde 6 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda inşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç, işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturmaya başlarken, cinayeti işleyen şüphelinin bir güvenlik kamerası tarafından içeri girerken ve daha sonra hızla kaçarken görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerdeki şüphelinin siyah kapüşonlu mont giydiği, yüzünde cerrahi maske bulunduğu tespit edildi.

EŞİYLE TELEFONLA KONUŞURKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada Serdar Karakoç'un eşiyle telefonla konuşurken öldürüldüğünü tespit etti. Serdar Karakoç'un eşi G.K.(37) poliste verdiği ifadesinde "Saat 22.22'de eşiyle telefonla konuşurken, birden eşinin yüksek sesle birine bağırdığını duyduğunu, ardından kavga sesleri duymaya başladığını bu sırada telefonunun kapandığını söyledi.

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek cinayeti işlediği tespit edilen Batuhan D.(24) adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 24 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Sürdürülen operasyonda azmettirici olabileceği değerlendirilen M.T.D. ile Ş.D. adlı kadınlar da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheli Batuhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T.D. ve Ş.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI
EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI
EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI
EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI
EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI

YORUMLAR
500
EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI Düzce'den Ocak ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi Düzce'den Ocak ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi

Eyüpsultan, Saldırı, Emlak, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
22:46 Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 09:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA İŞ ADAMI CİNAYETİNE 3 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement