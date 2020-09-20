Eyüpsultan'da kadının kucağında çocukla hırsızlık yaptığı anlar kamerada - Son Dakika

Eyüpsultan'da kadının kucağında çocukla hırsızlık yaptığı anlar kamerada

EYÜPSULTAN'da iki çocukla beraber kırtasiye dükkanına gelen kadının, hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'da kadının kucağında çocukla hırsızlık yaptığı anlar kamerada, System.String[]

EYÜPSULTAN'da iki çocukla beraber kırtasiye dükkanına gelen kadının, hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından çevredeki esnaf kendi güvenlik kameralarını da izleyince aynı kadının diğer dükkanlarda da aynı girişimde bulunduğu görüldü. Kırtasiye dükkanı sahibi Mehmet Dinç çareyi dükkan girişine 'Dükkanımız 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir' yazısı asmakta buldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Vardar Bulvarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, şüpheli kadın iki çocukla birlikte kırtasiye dükkanının önüne geldi. İlk önce etrafı kolaçan eden şüpheli, dükkan önündeki tezgahta bulunan oyuncakları çalarak yoluna devam etti. Dükkan sahibi Mehmet Dinç, tezgahta bulunan oyuncakların eksik olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadını gören Dinç, büyük şaşkınlık yaşadı. Dinç, "Çocukların oyuncak çalmasına alışkınız. Ama bir annenin çocuklarının yanında hırsızlık yapması beni şok etti" dedi.

"ANNENİN ÇOCUKLARININ YANINDA HIRSIZLIK YAPMASI BENİ ŞOK ETTİ"

Dükkan sahibi Mehmet Dinç, bir annenin çocuklarının yanında hırsızlık yapmasının kendisini şok ettiğini ifade etti. Dinç, "Çok sık yaşanan bir olay bu. Sonuçta kırtasiye ufak çocuklar çalıyor. Büyüklere şu ana kadar denk gelmemiştik. Bu olayı sosyal medyada paylaştım çünkü kadının çocuklarıyla beraber olması. Çocuklarının yanında hırsızlık yapması. Bu beni şok etti açıkçası. Anne kutsal diyoruz tamam ama hangi anne kutsal? Bunları birbirinden ayırmak lazım. Bu annenin kutsal olma ihtimali biraz zor. Çünkü düşünebiliyor musunuz 2 tane küçük çocuğun yanında sürekli hırsızlık yapan bir kadın. Bu çocuklar sürekli bunlar görüyor. Bu çocuklar büyüdüğü zaman ne olabilir" diye konuştu.

"GELİP DURUMUM YOK DESEYDİ O OYUNCAKLARI VERİRDİM"

İhtiyaç sahibi ailelere istediğinde oyuncak verdiğini söyleyen Mehmet Dinç, "Bana gelse deseydi 'Benim durumum yok. Ben ona göre verirdim zaten. Çocuklara bakarak da bunu anlayabilirsiniz. Nedir ki kaç paralık oyuncak? Ben parasında değilim. Ama ne içeriye girdi ne bir şey yaptı. Zaten önce kolluyor dükkanı giren çıkan var mı diye. Bakıyor ki kimse yok. Kameraları da büyük ihtimal fark etmedi. Aldı gitti. Ben dışarıya bakıyorum hangi oyuncak eksik neler satılmış diye. Baktım ki eksik var hemen gittim geriye dönük izledim. Kadının hırsızlık yaptığını gördüm böyle" dedi.

"MECBUREN GİRİŞE YAZI ASTIM"Yaşanan hırsızlık olayının ardından dükkan sahibi Mehmet Dinç dükkanın girişine yazı astı. Dinç, "Bu yazı daha önce burada yoktu. Bu olaydan sonra baktım ki insanlar kameraları fark etmiyor. Bari hiç değilse rezil olmasınlar diye böyle bir yazı asmak durumunda kaldım. Yoksa daha önce yoktu bu olaydan sonra bu yazıyı astım" ifadelerini kullandı.

BAŞKA DÜKKANLARDA DA DENEMİŞ

2 çocuk annesi genç kadın, kırtasiye dükkanına uğramadan önce hemen bitişiğindeki giyim mağazasının kameralarında da görüntülendi. Mağaza sahibi Mehmet Yılmaz, "Biz de yan taraftaydık. Bizim diğer dükkanımız da var. Orayla ilgilenirken yandaki komşu bizi çağırdı. O sırada kadın içeride oyalanıyor. Elemanımız son dakika geliyor. Belki gelmese o an çantaya onu da atabilirdi. Sonra oradan çıkıp buraya geliyor işte. Burada hırsızlık yaptığını görünce ben de kamera kayıtlarımı inceledim. Baktık ki bizim de ürünlerimize bakmış. Belki elemanımız gelmemiş olsa bizden de bir şeyler çalabilirdi" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da kadının kucağında çocukla hırsızlık yaptığı anlar kamerada - Son Dakika

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