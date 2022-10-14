Eyüpsultan'da feci kaza: Refüjü aşarak karşı şeride uçan araç otomobile çarptı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da feci kaza: Refüjü aşarak karşı şeride uçan araç otomobile çarptı

14.10.2022 11:24
Eyüpsultan'da feci kaza: Refüjü aşarak karşı şeride uçan araç otomobile çarptı

Eyüpsultan'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, refüjü aşarak karşı şeride uçup otomobile çarptı.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, refüjü aşarak karşı şeride uçup otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı, 3 aracın karıştığı trafik kazası saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Alibeyköy yönünde ilerleyen 34 EV 5697 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüjü aşarak yolun karşısına geçip 34 ZD 6619 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 ZD 6619 plakalı araç savrularak 34 FLB 877 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan sürücü ve çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralananlara yardım edenlerden biri olan Erkan Korkmaz, "Biz sese aniden döndük. Baktık karşı şeritten araba bu beyaz arabaya vurunca biz buradan müdahale ettik. Arkadaşla beraber, baktık koltuğu biraz geri alalım. Belki arkadaşın bacakları biraz kırılmıştır. Alamadık başka arkadaşlar geldiler. Yardımla beraber çıkardık ambulans gelmeden müdahale ettik. Şu gri arabayı kullanan arkadaşın sağ kolu kırıktı herhalde çünkü sonradan fark etmeye başladı. Dizlerinde vardı biraz zedelenme ortadaki arabadakini göremedik ambulans onu aldı hemen" dedi. Kaza nedeniyle oluşan tek şeride düşen trafik kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Öte yandan kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir anda kontrolden çıkan araç refüjü aşarak karşı şeride geçiyor, otomobil çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil de arkasından gelen araca çarpıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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