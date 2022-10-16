Son dakika haberi! Eyüpsultan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Eyüpsultan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

16.10.2022 11:08

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Eyüpsultan'da bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Hasdal- Kemerburgaz mevkisinden İstanbul Havalimanı yönüne seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EUR 020 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere saplandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, otomobilin kaldırılmasından sonra normale döndü.

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Kaynak: AA

Kemerburgaz, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eyüpsultan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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