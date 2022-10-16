Alınan bilgiye göre Hasdal- Kemerburgaz mevkisinden İstanbul Havalimanı yönüne seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EUR 020 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere saplandı.

Kaynak: AA

Kemerburgaz, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Eyüpsultan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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