İSTANBUL'da evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Eyüpsultan, Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin binalara girişler sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Kamera görüntüleri kullanılarak şüphelilerin ikisinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Abdurrahman P.(28) ile Y.E.U.(17)'yi gözaltına aldı. Yaşı küçük olan Y.E.U. Çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçesinde 3 ayrı eve girerek binlerce liralık hırsızlık ziynet eşyası, cep telefonu ve para çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden Abadurrahman P.'nin daha önceden resmi belgede sahtecilik ve evden hırsızlık suçlarından, Y.E.U.'nun ise 3 adet evden hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdurrahman P., Asayiş Şube Müdürlüğünden, diğer şüpheli Y.E.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğünde adliyeye sevk edildi. Y.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Abdurrahman P. adli kontrol verilerek serbest bırakıldı.