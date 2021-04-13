Son dakika haberi | Ezgi Doğan: "Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi" - Son Dakika

Son dakika haberi | Ezgi Doğan: "Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi"

13.04.2021 11:43
Son dakika haberi | Ezgi Doğan:

Son dakika haber... Güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, pandemi döneminde kadınların güzelliklerinden ödün vermek istemediğini belirterek, "Özellikle lazer epilasyon ve bölgesel zayıflama talebi çok oluyor" dedi.

Güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, pandemi döneminde kadınların güzelliklerinden ödün vermek istemediğini belirterek, "Özellikle lazer epilasyon ve bölgesel zayıflama talebi çok oluyor" dedi.

Pandemi kadınların estetik ve güzellik isteklerini etkilemedi. Aris Güzellik Merkezi'nin yöneticisi Ezgi Doğan, "Başta her sektör gibi biz de etkilendik fakat güzelliklerine düşkün olan kadınlar bir şekilde güzellik merkezlerine gelmeye devam etti. Özellikle lazer epilasyon ve bölgesel zayıflama talebi çok oluyor. Bunlar dışında interneti ve özellikle sosyal medyayı iyi kullandığımız için pandemi olumsuzluklarından bir daha az etkilendik. Sosyal medyada "biz varız dedik. Pandemi kuralları konusundan insanlara güven verdik. Bu yüzden müşteri artışları sağladık" dedi.

Güzellik sektöründe gelişen trendleri sürekli takip ettiklerini belirten Ezgi Doğan, " Türkiye'de 65 şubemiz var ama merkezimiz olan Aris Çukurambar 70 oda ve 80 eğitmen ile Türkiye'nin en büyük merkezi durumunda" dedi. Doğan sözlerine şöyle devam etti; "Başlangıçta aslında hızlı büyüyeceğimize yürekten inanıyorduk. Çünkü müşteri memnuniyeti, sürekli kendimizi güncellememiz, teknolojiyi ve trendleri yakından takip etmemiz en büyük avantajımız oldu. Kısa sürede 65 şubeye ulaştık. Şimdi farklı ülkelerde şubeler açmak hedefimiz var. Pandemiden sonra hareket geçmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kendimizi sürekli güncelliyoruz"

"Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle dünya hızla değişmeye başladı" diyen Doğan, "Bugün moda olan şey 1 ay sonra demode oluyor. Her sektörde olduğu gibi bizde de buna ayak uydurmak şart oldu. Bunun bilincine sahip olduğumuz için sürekli gelişen ve değişen trendleri takip ediyoruz. Bu sadece bir alanla sınırlı değil. Kullandığımız cihazlar sürekli son teknolojik olanlarla değiştiriyoruz. Her uygulamayı daha kaliteli, güvenli ve pratik yapmayı hedefliyoruz. Yöntemlerimiz, tekniklerimiz ve güzellik modası konusundan sürekli kendimizi güncelliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Son dakika haberi | Ezgi Doğan: Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi

lazer epilasyon, Ezgi Doğan, Estetik, Pandemi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haberi | Ezgi Doğan: 'Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu

Son Dakika Haberleri
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
11:17 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
12:32
Son Dakika! Sınırı hattında gerilim tırmanırken NATO'dan uyarı geldi: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Son Dakika! Sınırı hattında gerilim tırmanırken NATO'dan uyarı geldi: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli         
12:20
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu         
11:54
Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor         
11:40
Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti         
11:28
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Ezgi Doğan: "Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei