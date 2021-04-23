Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor

23.04.2021 10:51
Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor, System.String[]

Son dakika haberler: SİVAS (İHA) –Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12 milyonluk ciro 2021 yılı ciro hedefi, üretim kapasitesi, eğitim ve öğretimin yanında öğrencilerine ödediği maaş ile fabrikaları aratmıyor.

SİVAS (İHA) – Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12 milyonluk ciro 2021 yılı ciro hedefi, üretim kapasitesi, eğitim ve öğretimin yanında öğrencilerine ödediği maaş ile fabrikaları aratmıyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim veren Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine verdiği kaliteli mesleki eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. İleri teknoloji ile eğitim verilen lisede, kimya, mobilya, metal, elektrik, elektronik gibi çeşitli alanlarda hem eğitim veriliyor hem de üretim yapılıyor. 2020 yılında kimyasal ürünlerin üretiminde 6 ayda 2 milyon TL ciro yapan lise, 2021 yılında ciro hedefini 12 milyon TL olarak belirledi. Bu lisede öğrencilere verilen mesleki eğitimin yanı sıra atölyelerde çalışan öğrenciler asgari ücret tutarında gelir elde ediyor. Lisede eğitim gören öğrencilerin ürettiği kimyasal ürünler tescilli bir marka altında satışa sunuluyor.

12 ton üretim kapasiteli

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recai Gülez, kimya tesisini pandemi sürecinden önce kurduklarını belirterek "Okulumuz kimya teknolojisi alanı 2020 yılının Mart ayında kurulumuna başlandı. Kurulum için mali desteği Orta Anadolu Kalkınma Ajansından aldık. Yaklaşık 400 bin liraya mal oldu. Tesisimiz pandemi sürecinin başlamasına denk geldi. Bu bir tevafuk diyelim pandemi sürecinin başlamasıyla kurmaya başladığımız tesisi 1 Mayıs 2020 de faaliyete geçirdik. Toplam 12 ton kimyasal üretim kapasitesi olan bir tesis. Son derece modern tamamen kapalı ortamda dolumu, kapak sıkımı ve etiketleme tesisi mevcut. Şu anda okulumuz döner sermaye işletmesi olarak 30 çeşit ürün üretiyoruz. 2019 yılında 90 bin lira olan döner sermaye ciromuzu 2020 yılında 2 milyon liraya çıkardık. Yaklaşık 6 ayda 2 milyon liralık ciro yaptık kimya teknolojisi alanında. Tabi bu bizim için çok büyük bir başarıydı. Biz bu süreçte pandeminin başladığı 2020 yılında haziran ayından aralık ayına kadar kamu kurumlarının temizlik malzemeleri ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"Öğrenciler asgari ücret kadar gelir elde ediyor"

Müdürü Recai Gülez, amaçlarının kar elde etmek olmadığını belirtip, öğrencilere uygulamalı eğitim göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Gülez, "Tabii bizim burada amacımız kar değil, cironun yüksek veya düşük olması bizim için çok önemli değil. Bizim için esas önemli olan şey mesleki eğitim. Öğrencilerimizin teorik bilgilerini gerçek hayata uygulamaya nasıl yansıtıyorlar bizim için o önemli. Onun sevincini yaşıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz piyasada yüksek oranda istihdam ediliyor. Kimya bölümünde dediğim gibi günlük 12 ton kapasiteye sahibiz ve çalışmalarımız 2021 yılında da aynı şekilde devam ediyor. Önümüzde 11 ay gibi bir süreç var bu süreçte hedeflerimizi yakalamak için çalışacağız. 2020 yılında biz kimya bölümünde 105 ton kimyasal ürettik. Bunun içerisinde dezenfektan var, temizlik ürünleri var. 2021 yılı hedefimiz ise 200 ton civarı. 2021 yılındaki toplam gelirimiz 12 milyon lira civarında tahmini bütçemiz olacak. Bunun içerisinden 1 buçuk 2 milyon gibi bir karımız olacak. Bu karda zaten okula ya da başka bir kuruma kalmıyor. Biz bu karla yıl sonunda okulumuzun teknolojik imkanlarını yenileme şansımız oluyor. Makine parkımızı yeniliyoruz, yeni makineler alıyoruz teknolojiye uyum sağlamada bize çok büyük destek oluyor. Yoksa bizim burada para kazanmamız önemli değil. Döner sermaye çalışmalarının en önemli kısmı döner sermaye çalışmalarına katılan öğrencilerin aldıkları hizmet. Öğrencilerimiz hem eğitimlerini alırken hem döner sermaye çalışmalarında bir asgari ücret miktarı da ücret alma şansları doğuyor" dedi.

30 farklı ürün üretiliyor

Kimya teknolojisi alanı öğretmeni Sefa Aksakal, kimya tesisinde 30 çeşit ürün üretebildiklerini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır dezenfektan ve deterjan gurubu çalışıyoruz. Özellikle dezenfektan grubu ilimizin ve milli eğitim müdürlüğünün isteklerini karşılamaya çalıştık. Birçok kamu kurumunun ve özel şirketlerin dezenfektan ve deterjan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz burada yaklaşık 30 çeşit ürün üretebiliyoruz. Bunu da tamamen ilimizdeki isteğe göre çeşitliliğimizi arttırabiliriz. Bizim buradaki asıl amacımız teoride öğrencilerimize öğrettiğimiz bu ürünlerin nasıl üretildiği, içerikleri, birleşimi, kimyasal maddelerin birbirlerine verdikleri tepkileri. Onların teoride gösterdiklerimizin burada sahada ve pratikte nasıl uygulayacaklarını görüyorlar. Buda ileride bu öğrencilerimize iyi bir iş imkanı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerde aldıkları mesleki eğitimin yanında para kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. - SİVAS

Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor
Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor
Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor
Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor
Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor
Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor

Anadolu Lisesi, Kimyasal, Sivas, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Fabrika gibi okul, öğrenciler hem üretip hem para kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


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