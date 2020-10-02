Son dakika haberleri! Fabrikada fenalaşan işçi, hayatını kaybetti - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de bir mermer fabrikasında çalışırken fenalaşıp yere yığılan işçi Murat Yüce (44), hayatını kaybetti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 12'nci cadde üzerinde bulunan bir mermer fabrikasında çalışan Murat Yüce, iş yerinde aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu anlaşılan Yüce'yi kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Yüce, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İşçi Murat Yüce'nin ölümü Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.