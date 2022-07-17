Son dakika haberi: Facianın eşiğinden dönüldü... Dinlenme tesisinde çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Facianın eşiğinden dönüldü... Dinlenme tesisinde çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

17.07.2022 13:04

Son dakika haber... Facianın eşiğinden dönüldü.

Facianın eşiğinden dönüldü... Dinlenme tesisinde çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

KONYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki Seydişehir karayolu Tınaztepe mevkisinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Alevler gaz ve akaryakıt vanaları kapatılan akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı.

Yangın sabaha karşı saat 06.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre dinlenme tesisinin restoran bölümünde başlayan ve sebebi henüz tespit edilemeyen yangın hızla büyüdü. Alevlerin hızla yükselerek tesisteki işletme bölümlerine de sıçraması üzerine tesis sorumluları müşteri ve çalışanları hızlıca tahliye etti. Alevlerin akaryakıt istasyonuna sıçrama ihtimaline karşılık gaz ve akaryakıt vanalarını kapatılıp önlem alındı. İhbar üzerine bölgeye Akseki, Seydişehir, Beyşehir ilçelerinden itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tesisi saran alevlerin akaryakıt istasyonuna sıçramaması için büyük çaba gösterdi.

Yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmediği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Seydişehir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Facianın eşiğinden dönüldü... Dinlenme tesisinde çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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