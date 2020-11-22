Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

22.11.2020 21:25
Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, "Eskişehirspor'un geçen haftaki mücadelelerine baktığımız zaman kolay bir rakip olmadığını görebiliyorduk. Gol yememiz belki de bizi biraz canlandırdı.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, "Eskişehirspor'un geçen haftaki mücadelelerine baktığımız zaman kolay bir rakip olmadığını görebiliyorduk. Gol yememiz belki de bizi biraz canlandırdı." dedi.

Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor'u gösterdiği mücadele dolayısıyla tebrik etti.

Eskişehirspor camiasını ve oyuncularını da takdir eden Özat, şöyle devam etti:

"Yıllardan beri takdire şayan bir şekilde mücadele ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Oyuncularımı da kutluyorum. Maçı geriden gelip ikinci yarı kalan sürede çevirebilmek bizim açımızdan önemliydi. Eskişehirspor'un geçen haftaki mücadelelerine baktığımız zaman kolay bir rakip olmadığını görebiliyorduk. Gol yememiz belki de bizi biraz canlandırdı. Maalesef tam takım çalışamıyoruz. Bugün 10 eksiğimiz vardı. Ama kazanmak önemliydi. Artık önümüzdeki kupa maçına hazırlanacağız."

Fahrettin Sayhan: "Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı"

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, maça gelirken bir oyun planı kurguladıklarını kaydederek, oyun planını oyuncularının ilk yarıda çok iyi uyguladıklarını vurguladı.

Kaçan pozisyonlarına dikkati çeken Sayhan "İyi mücadele ettik. Maçın ikinci yarısının başında çok basit bir gol yedik. Kısmen bir gol yedikten sonra demoralize olduk. Bizim kaçırdıklarımız var, rakibin attığı da gol olunca sonuç buraya geldi. Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Alanyaspor, derbide Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun         
21:17
Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi         
20:54
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi         
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın         
16:01
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 22:04:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei