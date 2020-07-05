Son dakika haberi: Falcao'dan takım arkadaşlarına destek - Son Dakika

Son dakika haberi: Falcao'dan takım arkadaşlarına destek

Son dakika haberine göre Sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Trabzonspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Trabzonspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Falcao, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 34 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti. Yıldız futbolcu yedek kulübesinin arkasındaki yerden müsabakayı izledi.


Falcao, Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 3'er olmak üzere toplam 22 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 11 kez havalandırdı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Falcao'dan takım arkadaşlarına destek - Son Dakika Spor
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