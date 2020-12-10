(Falçatalı dehşete 53 yıla hapis cezası - Son Dakika

(Falçatalı dehşete 53 yıla hapis cezası

10.12.2020 18:14
(Falçatalı dehşete 53 yıla hapis cezası, System.String[]

AVCILAR'da Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldürdüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen tutuklu sanık Emre Çiçek'in karar duruşması görüldü.

AVCILAR'da Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldürdüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen tutuklu sanık Emre Çiçek'in karar duruşması görüldü. Mahkemede sanık avukatı "Müvekkilim canavarca hisle öldürmeye çalışsaydı kişinin etinin parçasını koparıp yemeye çalışırdı" dedi. Bunun üzerine duruşma salonunda taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Çiçek'in 3 ayrı suçtan 53 yıl, sanık Yunus Kıldır'ın da 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Kararın ardından konuşan Kaçmaz, ise "Bir nebzede olsa yüreğime su serpildiği için mutluyum, bugün rahat uyuyacağım" dedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Rabia Kaçmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Büşra Öztürk, AHBAP Platformu Avukatı Betül Öztulum ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Müşteki avukatları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. SANIK AVUKATININ SAVUNMASI TARTIŞMA ÇIKARDISanık avukatı ise "Müvekkil öldürmek isteseydi öldürürdü" dediğinde sanık Emre Çiçek "Aynen öyle" şeklinde araya girdi. Sanık avukatı devamında şöyle konuştu: "Müvekkilim canavarca hisle öldürmeye çalışsaydı kişinin etinin parçasını koparıp yemeye çalışırdı" Sanık avukatının bu savunmasına müşteki avukatları tepki gösterdi. Sanık avukatı ise kendini "Canavarca hisse örnek verdim" şeklinde sözlerini savundu. "ASIL MAĞDUR BENİM"Son sözü sorulan sanık Emre Çiçek ise "Ben cinsel saldırıda bulunmadım, yaralama olayında suçlu benim. Olmaması gereken bir olaydı, ben isteseydim zaten onu öldürürdüm. İyi ki ölümle sonuçlanmadı. Ben hastaneye götürecektim, korktuğum için araziye bıraktım. Çok pişmanım, ben Rabia'nın saçının teline dokunamazdım. Keşke ben yaralansaydım. Aylardır cezaevindeyim, asıl mağdur benim" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI 53 YIL HAPİS CEZASIKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emre Çiçek'in üzerine atılı "Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, suçun işlenişinin kamu vicdanını yaralayan şekilde gerçekleştirildiğine kanaat getirerek cezada indirim uygulamadı. Heyet, tutuksuz yargılanan sanık Yunus Kıldır'ın ise "Hürriyeti yoksun kılma" suçundan 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. "ADALET YERİNİ BULDU"Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Rabia Kaçmaz şöyle konuştu: "Adalet yerini buldu. Verilmesi gereken ceza verildi. Bu konuda çok mutluyum. Buradan sayın mahkeme başkanına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çektiğim eziyetlerin karşılığını kendisine ceza olarak verdiği için çok mutluyum. Sesimi halen tam olarak kullanamıyorum, izlerim kaldı. Bana yaşatılan ağır bir tramvaydı. Duruşmada sanık saçmadı. Söyledikleri tamamen asılsız ve yalandı. Hem bu kadar işkence ediyor, vahşet yaşatıyor sonra da yüzsüz yüzsüz, arsız arsız halen kendini savunma aşaması içine giriyor. Bana yaşattıklarını her ne kadar verilen ceza unutturmaz, bir nebzede olsa yüreğime su serpildiği için mutluyum. Bugün rahat bir şekilde uyuyacağım."

- İstanbul
(Falçatalı dehşete 53 yıla hapis cezası
(Falçatalı dehşete 53 yıla hapis cezası
(Falçatalı dehşete 53 yıla hapis cezası

Emre Çiçek, Tecavüz, Avcılar, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Falçatalı dehşete 53 yıla hapis cezası - Son Dakika


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