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Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

16.02.2022 12:26

Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi Mehmet Faysal Söylemez ve diğer şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul...

Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

Mehmet Faysal Söylemez ve diğer şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi istendi. İlk operasyonda yakalanan 3 şüpheli için de ek süre alınmıştı.

Kumarhane işletmecisi Falyalı, 8 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde evine giderken şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Söz konusu cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3'ü 9 Şubat'ta, diğer 3'ü de 12 Şubat günü olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

İfade işlemi süren zanlılardan Mehmet Faysal Söylemez ve bir şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

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Halil Falyalı, İstanbul, Gözaltı, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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