Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı

25.12.2020 08:54
Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'de kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen Abdullah Saygın (23), Özgecan Aslan, Pınar Gültekin ve Aleyna Çakır'ın fotoğraflarını koluna dövme yaptırdı.

MERSİN'de kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen Abdullah Saygın (23), Özgecan Aslan, Pınar Gültekin ve Aleyna Çakır'ın fotoğraflarını koluna dövme yaptırdı. Artan kadın cinayetlerine karşı kadınların sesini duyurmayı amaçladığını kaydeden Saygın, cinayete kurban giden 65 kadının da isimlerini kollarına yazdırdı.

Mersin'de kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen Abdullah Saygın, anlamlı bir davranışa imza attı. 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'ın adını koluna yazdıran Saygın, daha sonra cinayete kurban giden 65 kadını da unutturmamak için isimlerini tek tek koluna yazdırdı. Saygın, kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, Pınar Gültekin ile Aleyna Çakır'ın fotoğraflarını da koluna dövme yaptırdı.

'HAYATIN HER ALANINDA KADINLARIN EMEĞİ VAR'Kadın cinayetlerinin kendisini çok etkilediğini belirten Saygın, "Özgecan Aslan öldürüldüğünde ertesi gün kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve Özgecan'ı unutturmamak için adını koluma yazdırdım. Kadın cinayetleri devam ettikçe isimlerini koluma yazdırdım. Kolumda öldürülen 65 kadının ismi yazıyor. Son olarak da Özgecan Aslan, Pınar Gültekin ile Aleyna Çakır'ın resmini koluma yaptırdım. Amacım kadın cinayetlerine dikkat çekmek. Kadına yönelik şiddet son bulsun artık. Biz işte belki 12- 13 saat çalışıyoruz ama onlar 24 saat evde hiç durmadan çalışıyor. Kadınlar için adalet istiyorum. Kadın katilleri sokakta elini koluna sağlayarak gezmesin. Bir erkeğim ama erkekliğimden utanıyorum. Kadınlar öldükçe ben de onlarla birlikte ölüyorum. Kadınlar olmadan biz bir hiçiz. Hayatın her tarafından kadının emeği var. Kadına şiddete hayır diyorum. Kadınları vurmak yerine onlara vurulsunlar, kadınları sevmek, aşık, onlarla mutlu olmak daha güzel" diye konuştu.'YAPTIĞIM EN DUYGULU İŞ'

Meslek hayatının en duygulu anlarından biri olduğunu dile getiren dövme sanatçısı Sami Arman (46), "Yaptığım en anlamlı ve en duygulu işlerden bir tanesi. Gönül ister ki hiçbir şekilde gitmiş bir insanın resmini başka bir insanın koluna yapmayalım. Çok ağır duygulu bir iş ama yapmak zorundayım, bu benim mesleğim. Böyle duyarlı kardeşlerimin davranışlarına ön ayak olduğum için gururluyum. Çok üzülüyoruz. Son yıllarda çok sayıda kadın öldürüldü. Umarım bu son olur ve tekrarlanmaz. Hepsi bizim için çok kıymetli" dedi.


Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı
Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı
Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı
Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı
Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı
Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı
Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı

Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Aleyna Çakır, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Yangında ölen kedisine ağlayan kadının feryadı yürek dağladı: O benim çocuğumdu Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak
Koronavirüs geçirip antikor üretenler en az altı ay virüse yakalanmıyor Koronavirüs geçirip antikor üretenler en az altı ay virüse yakalanmıyor         
08:29
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu         
07:27
Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı         
07:05
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz         
22:28
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 09:11:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Farkındalık için, öldürülen 65 kadının ismini koluna yazdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei