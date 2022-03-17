Son dakika haberi... Fas Hükümetinden ulaşım sektörü çalışanlarına mali destek sağlama planı - Son Dakika

Fas Hükümeti, uluslararası fiyatlardan etkilenen ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki artışla bağlantılı olarak, ulaştırma sektöründeki işçilere, satın alma güçlerini korumak için finansal destek sağlama planı olduğunu açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas ile Ulaştırma Bakanı Muhammed Abdulcelil ve Bütçeden Sorumlu Bakan Fevzi Lakca, ulaştırma sektörü çalışanları temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin sektör çalışanlarına mali destek vereceğini belirten Baytas, söz konusu destekleme kararını uygulamak için bakanlıklar arası bir komitenin kurulduğunu ifade ederken, planlanan mali yardımın ayrıntılarını açıklamadı.

Baytas, "Hükümet, çalışanlara destek verilmesini kolaylaştırmak için dijital bir platform oluşturacak ve desteğin dağıtım sürecini düzenlemekten Fas posta bankacılık kurumu sorumlu olacak." dedi.

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Abdulcelil de "Hükümet, dalgalı ve yüksek akaryakıt fiyatları ile sonuçlanan bu süreçte ulaştırma sektörü çalışanlarına mali destek sağlamaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Yolcu ve yük taşımacılığı sektörü çalışanları ile şoförler, akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstermek amacıyla 7 ila 13 Mart arasında greve giderken, nakliye kamyonlarının azalması nedeniyle ülkedeki gıda başta olmak üzere çeşitli alanlardaki fiyatlarda da artış yaşanmıştı.

Taşımacılık sektörü çalışanları tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Fas makamları, akaryakıt fiyatlarındaki endişe verici artış nedeniyle içine düştükleri sorunları çözmek için diyalog masasına oturma çağrılarını görmezden gelmekle suçlanmıştı.

Baytas ise daha önce yaptığı açıklamada, sendikalarla yapılan görüşmelerde akaryakıt fiyatlarının gündemlerinde olduğunu ve hükümetin vatandaşa yansıyan yüksek fiyatları düşürmek için çalışmalara başlayacağını kaydetmişti.