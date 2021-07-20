Son dakika haberi! Fas Kralı 6. Muhammed, 761 mahkuma af kararı çıkardı - Son Dakika

Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, ülkede Kurban Bayramı başlangıcını 21 Temmuz çarşamba günü olarak açıklamıştı.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Af kararından yararlanan mahkumların çoğunluğunun serbest bırakılacağına değinilen açıklamada, bazılarının ise aftan ceza indirimi olarak faydalanacağı belirtildi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 761 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından alınan af kararının yürürlüğe konulacağı duyuruldu.

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı dolayısıyla 761 mahkum hakkında af kararı verdi.

Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak

Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı

Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti

Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar