Son dakika haberi | Fas Kralı 958 mahkum için af kararı verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Fas Kralı 958 mahkum için af kararı verdi

02.05.2022 02:27
Son dakika haberi | Fas Kralı 958 mahkum için af kararı verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 958 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, mahkumlardan 29'unun "terör" suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu mahkumların "fikir ve eylemlerinden" pişmanlık duydukları kaydedildi.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkede Ramazan Bayramı başlangıcını 2 Mayıs Pazartesi olarak açıklamıştı.

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Ramazan Bayramı, Adalet, Mahkum, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fas Kralı 958 mahkum için af kararı verdi - Son Dakika


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