Son dakika haberi: Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir ay daha uzatıldığı bildirildi.

Hükümetin haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, yeni alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce alınan OHAL kararının bir ay daha uzatıldığı belirtilerek, bunun 10 Ağustos'a kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 346'ya, vaka sayısı 589 bin 538'e, iyileşenlerin sayısı da 522 bin 377'ye ulaştı.

Yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip Fas'ta 10 milyon 317 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği açıklanmıştı.