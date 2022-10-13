Son dakika haberi... Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken 23 kişinin öldüğü olayda 15 göçmene hapis - Son Dakika
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Son dakika haberi... Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken 23 kişinin öldüğü olayda 15 göçmene hapis

13.10.2022 15:26
Son dakika haberi... Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken 23 kişinin öldüğü olayda 15 göçmene hapis

Son dakika haberleri: Fas'ta, haziran ayında yaklaşık 1500 düzensiz göçmenin Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalıştığı sırada 23 göçmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan faciaya ilişkin davada 15 sanık hakkında hapis cezası verildi.

Fas'ta, haziran ayında yaklaşık 1500 düzensiz göçmenin Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalıştığı sırada 23 göçmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan faciaya ilişkin davada 15 sanık hakkında hapis cezası verildi.

Fas İnsan Hakları Derneği'nin Nador şubesine ait Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Nador Mahkemesi'nin 24 Haziran'daki olaylarda yakalanan 15 düzensiz göçmen hakkında hapis cezası kararı aldığı kaydedildi.

Mahkemenin 5 sanık için üçer yıl, diğer 10 sanık için de ikişer yıl hapis kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, temyiz aşamasında, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesinin umulduğu ifade edildi.

Fas makamlarından ise mahkeme kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkede 24 Haziran'da yaşanan faciaya ilişkin görülen davada 84 sanık "Fas topraklarına yasa dışı yollarla girmek, silah bulundurmak, kamu görevlilerine yönelik hakaret, şiddet ve itaatsizlikte bulunmak" gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükumeti, söz konusu olayda 23 göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Kuzey Afrika, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken 23 kişinin öldüğü olayda 15 göçmene hapis - Son Dakika

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