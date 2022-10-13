Fas makamlarından ise mahkeme kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mahkemenin 5 sanık için üçer yıl, diğer 10 sanık için de ikişer yıl hapis kararı verdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken 23 kişinin öldüğü olayda 15 göçmene hapis - Son Dakika

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