Son dakika haberi | Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberi | Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

05.01.2021 23:53
Son dakika haberi | Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 7 bin 581'e, Ürdün'de 3 bin 940'a, Lübnan'da 1516'ya, Cezayir'de 2 bin 782'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 7 bin 581'e, Ürdün'de 3 bin 940'a, Lübnan'da 1516'ya, Cezayir'de 2 bin 782'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 43 kişi daha yaşamını yitirdi, 1637 yeni vaka tespit edildi, 1736 hasta ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında can kaybıı 7 bin 581'e, vaka sayısı 445 bin 439'a, iyileşen hasta sayısı ise 416 bin 708'e çıktı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1472 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 91 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 940'a, vaka sayısı 301 bin 303'e, iyileşenlerin sayısı da 281 bin 20'ye yükseldi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 620 yeni vaka tespit edildiği, 1221 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1516'ya, vaka sayısının 195 bin 759'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 135 bin 596'ya çıktığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yeni vaka sayısının 228 olduğu, 186 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybı 2 bin 782, vaka sayısı 100 bin 873, iyileşen hasta sayısı da 68 bin 245 olarak duyuruldu.

Cezayir, Lübnan, Ürdün, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılacağı iddialarına yanıt verdi 22 yaşındaki genç kızı atlamak istediği üst geçitten polis ekipleri indirdi Geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3 bölgeye transfer önerisinde bulundu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3 bölgeye transfer önerisinde bulundu         
23:46
Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı         
22:58
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
MasterChef jüri üyelerinin sözleri MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi         
22:26
Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:14
Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı         
22:07
Tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar sürecek Tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar sürecek         
21:37
Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor         
20:44
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 00:01:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei