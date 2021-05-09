Son dakika haberi | Faslı siyasi partiler: İspanya'nın Polisario Cephesi liderini ülkeye kabulü açık bir provokasyon - Son Dakika

Son dakika haberi | Faslı siyasi partiler: İspanya'nın Polisario Cephesi liderini ülkeye kabulü açık bir provokasyon

09.05.2021 13:35
Son dakika haberi | Faslı siyasi partiler: İspanya'nın Polisario Cephesi liderini ülkeye kabulü açık bir provokasyon, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Fas'ta koalisyon ile muhalefette yer alan 9 parti, İspanya'nın Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul etmesini "Rabat'a yönelik açık bir provokasyon" şeklinde değerlendirdi.

Fas'ta koalisyon ile muhalefette yer alan 9 parti, İspanya'nın Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul etmesini "Rabat'a yönelik açık bir provokasyon" şeklinde değerlendirdi.

Koalisyon ortaklarından Adalet ve Kalkınma Partisi, Milli Bağımsızlar Birliği, Halk Hareketi, Halk Gücü Sosyalist Birliği, Anayasal Birlik Partisi ile muhalefet kanadındaki İstiklal, İlerleme ve Sosyalizm, Adalet ve Çağdaşlık, Sosyalist Birliği partileri İspanya'nın Polisario Cephesi liderini ülkeye kabulüne ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İspanya'nın Gali'yi ülkeye kabulü, kabul edilemez ve kınanan bir eylem, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileriyle çelişen ve Fas'a yönelik açık bir provokasyondur." ifadelerine yer verildi.

Polisario Cephesi lideri Gali'ye insan hakları ihlalleri, insanlığa karşı suçlar, Tindouf kamplarındaki tutukluların haklarının göz ardı edilemeyecek şekildeki ihlali gibi suçlamalar yöneltildiği hatırlatılan açıklamada, "İspanya'nın, komşusu ve ortağı olan bir devletin hayati çıkarlarını hiçe sayarak Fas'a düşman olan kişiyi kabulü" kınandı.

Açıklamada, Fas ile İspanya arasındaki ortaklık ve iyi komşuluğun Rabat'ın egemenliğine saygı duyulmasını gerekli kıldığı vurgulandı.

İspanya'nın ayrılıkçı hareketler meselesinden muzdarip olduğuna işaret edilen açıklamada, Fas'ta hiçbir partinin komşu ülke İspanya'daki ayrılıkçı önerileri destekleyen tutum sergilemediği ya da eylemde bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, İspanya'daki etkin güçlere, Fas aleyhindeki bu tehlikeli ihlalin düzeltilmesi ve iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkilere verdiği zararı onarmak için acilen harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Fas Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada İspanya'nın Polisario Cephesi liderini ülkeye kabulü, önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem şeklinde değerlendirilmişti.

Fas medyası 22 Nisan Perşembe günü Polisario Cephesi lideri Gali'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından Cezayir'in ara buluculuğunda tedavi amaçlı İspanya'ya götürüldüğünü yazmıştı.

Haber, İspanya diplomatik kaynakları tarafından da doğrulanmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Koalisyon, İspanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Faslı siyasi partiler: İspanya'nın Polisario Cephesi liderini ülkeye kabulü açık bir provokasyon - Son Dakika


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