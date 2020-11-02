Bakan Dönmez: "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak"
02.11.2020 19:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih aradı, buldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek. Bahtı açık olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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