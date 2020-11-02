Bakan Dönmez: "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek. Bahtı açık olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA