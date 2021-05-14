Son dakika haberi! Fatih Camii'nde Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Fatih Camii'nde toplanan bir grup, cuma namazı sonrası İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüste'ki saldırılarına protesto etti. Grup cuma namazı sonrası Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul İl Başkanlığı'nın, Fatih Camii'nde cuma namazı sonrası düzenlediği programda bir araya gelenler, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüste'ki saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası tekbirler getirilerek İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Ölen Filistinliler için dualar edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Camii avlusunda bir süre daha slogan atan grup daha sonra dağıldı.

"BÜTÜN MÜSLÜMANLARI TERÖRİST İSRAİL'E KARŞI BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Gıyabi cenaze namazı öncesi basın açıklaması yapan AGD İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sefer Gökduman, "Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Siyonist İsrail'e karşı birlik çarımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir. Terörist örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve dünyaya huzur ancak bu şekilde gelecektir" dedi.

- İstanbul