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Son dakika haberi! Fatih Erbakan'dan Mısır'a idamları durdurun çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Fatih Erbakan'dan Mısır'a idamları durdurun çağrısı

30.06.2021 17:54
Son dakika haberi! Fatih Erbakan'dan Mısır'a idamları durdurun çağrısı, System.String[]

Son dakika haberler... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mısır'daki hükümetin sağduyu ile hareket ederek idam kararlarını ortadan kaldırması ve Mısır'da huzur, barış ve istikrarın tesisi yönünde olumlu adımları bir an evvel atması çağrısını yapıyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Mısır'daki hükümetin sağduyu ile hareket ederek idam kararlarını ortadan kaldırması ve Mısır'da huzur, barış ve istikrarın tesisi yönünde olumlu adımları bir an evvel atması çağrısını yapıyoruz. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de bu hukuksuz idam kararlarının ortadan kaldırılması için gerekli diplomatik girişimleri en güçlü ve acil şekilde yapması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Sakarya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme dair konuştu. Erbakan burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un deprem gibi daha acil sorunları olduğunun söyledi. İstanbul'un çözülmesi gereken kentsel dönüşüm problemleri olduğunu belirten Erbakan, "İstanbul'un depreme yönelik tedbirlerin alınması gibi son derece acil sıkıntıları var. Kanal İstanbul Projesi'nin 'millete gelir mi getireceği yoksa maliyet mi getireceği de' açıklığa kavuşturulamamıştır. Bugüne kadar 'yap işlet devret'  adı altında yapılan projelerin hepsi milleti uzun vadeli borca esir etmiştir. Geçiş garantili köprüler, hasta garantili hastaneler gibi Kanal İstanbul'dan da geçiş garantili gemilerle ile yük yine bu milletin sırtına mı yüklenecek diye endişe ediyoruz" diye konuştu.

'GEREKLİ DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİ YAPMASI GEREKİYOR'

Erbakan, Mısır'da alınan 12 akademisyenin idam kararına ilişkin ise, şunları kaydetti:

"Bu idam cezalarının infaz edilmesi hiç şüphesiz ki toplumsal barışı ortadan kaldıracak, siyasi krizlere yol açacak ve Mısır'da tam bir kaos ortamının oluşmasına neden olacaktır. Es-Sisi yönetiminin, despotik bir uygulamayla siyasi muhalefetin liderlerini idam etme yolunu seçmesi tüm muhaliflere gözdağı vermeye yönelik olup, yönetimi eleştirmenin veya karşı gelmenin ölümle sonuçlanacağını açıkça ortaya koyan bir meydan okuma niteliğindedir. İnsanlığa karşı suç teşkil eden, adil olmayan, taraflı yargılama sonucu verilen idam kararlarının uygulanmaması konusunda demokrasi, özgürlük, insan hakları ve adaleti ağızlarına pelesenk etmiş olan uluslararası kuruluşların harekete geçmek yerine sessizliği tercih etmeleri son derece düşündürücüdür. Yeniden Refah Partisi olarak geçmişte yaşanan benzer olaylardan dersler çıkararak şunu ifade etmek isteriz ki, şimdiye kadar birçok ülkede uygulanan siyasi suçtan kaynaklı idam cezaları hiçbir çözüm oluşturmamış, aksine toplumsal barışı, istikrarı ve güveni ortadan kaldırmıştır. Bu gerçekten hareketle, Mısır'daki hükümetin sağduyu ile hareket ederek idam kararlarını ortadan kaldırması ve Mısır'da huzur, barış ve istikrarın tesisi yönünde olumlu adımları bir an evvel atması çağrısını yapıyoruz. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de bu hukuksuz idam kararlarının ortadan kaldırılması için gerekli diplomatik girişimleri en güçlü ve acil şekilde yapması gerektiğini ifade ediyoruz."


Son dakika haberi! Fatih Erbakan'dan Mısır'a idamları durdurun çağrısı

Refah Partisi, İstanbul, Fatih, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fatih Erbakan'dan Mısır'a idamları durdurun çağrısı - Son Dakika


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