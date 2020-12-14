Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir video ile transferi duyuran Fatih Karagümrük, paylaştığı mesajında ise "The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük'te." ifadesini kullandı.

29 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak geçen sezon yarım dönem İtalya ekibi Verona'da forma giymişti.