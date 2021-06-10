Son dakika haberi... Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti

Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv 'de tamamlayan Pesic, 31 maçta 11 gol kaydetti.

Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aleksandar Pesic, Karagümrük'te! Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı." denildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük , Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer ettiğini açıkladı.

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