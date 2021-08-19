Son dakika haberi: FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK KAZASI; 3 YARALI - Son Dakika

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Ankara istikametinde seyir halindeki otomobile başka bir otomobil çarpıp kaçtı. Kazada bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında FSM Köprüsü'nde yaşandı. İddiaya göre, Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 5410 plakalı otomobile, aynı istikamette seyreden başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere vururken, çarpan sürücü otomobiliyle kaçtı.

3 KİŞİ YARALI

Kazada 34 UL 5410 plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza nedeniyle köprünün Ankara istikametinde yoğunlaşan trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

POLİS, KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.