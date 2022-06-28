Son dakika haberi! Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Son dakika haberi! Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl 6 ay hapis

28.06.2022 12:52
Son dakika haberi! Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl 6 ay hapis

Son dakika haberleri... Fatih'te motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki çocuğun ölümüne, babasının ise yaralanmasına neden olan sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Fatih'te motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki çocuğun ölümüne, babasının ise yaralanmasına neden olan sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fatih'te motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki Muhammed Hemmam Elhuveyş'in ölümüne, babası Muammer Elhuveyş'in ise yaralanmasına neden olan sanık Murat Tamkaş'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Murat Tamkaş ve avukatı hazır bulundu.

"Ben onlara çarpmadım, onlar bana çarptı"

Duruşmada savunmasını yapan sanık Murat Tamkaş, bu kazadan dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "İkisinde de kask yoktu. 7 yaşındaki çocuğun vefatı beni derinden üzdü. Yol meyilli olduğu için ben şeridimde ilerliyordum. Ben onlara çarpmadım, onlar bana çarptı. Kazanın ardından hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise savunmasında müvekkilinin beraatını istedi.

2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Tamkaş'ın asli kusurlu olduğunu söyleyerek, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tarafların Vatan Caddesi istikametinden Oğuzhan Caddesi istikametine doğru hareket ettikleri esnada, iki cadde kesişimin de kaza yaptıkları aktarıldı. Trafik kazası tespit tutanağında baba Elhuveyş ile şüpheli Tamkaş'ın kusurlu olduğunun belirtildiğinin anlatıldığı iddianamede, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda ise şüpheli Tamkaş'ın asli kusurlu, baba Elhuveyş'in ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda müşteki olan babanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Tamkaş'ın kusurlu hareketiyle bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedilirken, şüphelinin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildi.

Kazanın ardından hakkında soruşturma yürütülen motosiklet sürücüsü baba için ise takipsizlik kararı verildi. Oğlunu motosiklete kasksız şekilde bindiren baba Muammer Elhuveyş'in olayda mağdur olduğu aktarılan iddianamede iş bu nedenle baba hakkında dava açılmasına yer olmadığı kaydedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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