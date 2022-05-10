Son dakika haberi: FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi: FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

10.05.2022 04:27
Son dakika haberi: FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Son dakika haberler... FATİH'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden metrelerce aşağı uçtu.

FATİH'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden metrelerce aşağı uçtu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, sürücü Nevzat Y., 1.56 promil alkollü çıktı. Kazanın şokunu yaşayan kadın ise ambulansın içerisinde gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, İskender Paşa Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Taksim istikametine doğru giden Nevzat Y.'nin kullandığı 34 TC 2880 plakalı otomobil, Aksaray köprüsüne geldiği sırada henüz bilinmeyen  bir nedenle kontrolden çıkarak, önce köprünün demirlerine çarptı daha sonra da metrelerce aşağı uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü Nevzat Y. ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. Kazayı görenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer 2 kişiyi araç içinden çıkardı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları, ambulanslar ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan sürücü Nevzat Y. ve kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ 1.56 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde kaza sonrası yaralanan Nevzat Y.'nin 1.56 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kazaya karışan otomobil ile olay sırasında fırlayan aracın motoru ise bulunduğu yerden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Otomobil, İskender, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
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