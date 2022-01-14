Fatih'te bir bina kavga sonrası ateşe verildi - Son Dakika

Fatih'te yabancı uyrukluların kaldığı bina kavga sonrası ateşe verildi, üçüncü kattan atlayan bir kişi ile dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan ve içinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 5 katlı binada iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın ardından bir grup, binanın boş olan bodrumunu ateşe vererek kaçtı. Alevler bir anda büyürken, tüm binayı yoğun duman kapladı.

Yangın sırasında üçüncü katta bulunan ve paniğe kapılan yabancı uyruklu bir kişi, pencereden aşağıya atladı. Yine yabancı uyruklu üç kişi de yoğun dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

Üçüncü kattan atlayan ve vücudunda kırıklar oluşan yaralı ile dumandan etkilenen üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan ve binayı ateşe veren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.