Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor

30.12.2020 13:47
Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor, System.String[]

Son dakika haber: Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, koronavirüs tebirleri kapsamında Süleymaniye Camii ve Fatih Camii'ni dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, koronavirüs tebirleri kapsamında Süleymaniye Camii ve Fatih Camii'ni dezenfekte etti. İlçedeki tüm camiler, düzenli periyotlarda dezenfekte edilecek.

Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Camii ve Süleymaniye Camii'ni dezenfekte etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Dezenfeksiyon ekipleri, ilçedeki 346 camiyi hijyen kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte edecek. Kullanmış olduğumuz dezenfektan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahiptir. Uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmamaktadır" denildi. Dezenfekte işleminin düzenli olarak devam edeceği de belirtildi. Fatih Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibinde görevli Mehmet Ali Şekerci, uygulamanın bir parça olduğundan memnun olduğunu söyleyerek, "İlçemizdeki tüm camileri dezenfekte çalışmalarına devam etmekteyiz. Vatandaşlarımız, daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilirler" dedi.


Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor
Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor
Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor
Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor
Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor
Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor
Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor

Süleymaniye Camii, Fatih Belediyesi, Fatih Camii, Yerel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Fatih'te camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika


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