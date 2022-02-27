Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı

27.02.2022 10:37

Edinilen son dakika haberine göre Fatih'te dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehremini Mahallesi Velet Çelebi Sokak'ta 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın dairede hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren apartman sakinine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika


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