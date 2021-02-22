Fatih'te drone ile trafik denetimi - Son Dakika
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Fatih'te drone ile trafik denetimi

22.02.2021 12:28

FATİH'te polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

FATİH'te polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile emniyet kemeri takmayan ve trafik ışığı ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kural ihlali yaparak emniyet kemeri takmayan 3 kişiye 144'er lira cezai işlem uygulandı. Drone ile denetimlerin gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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