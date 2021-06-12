Fatih'te polisin kovaladığı yankesici "nefesi kesilince" yakalandı - Son Dakika

Fatih'te el çabukluğuyla paralarını çaldığı turistlerden kaçmaya çalışan yankesici, polislerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde iki turistin bir kişiyi kovaladığını görmesi üzerine kovalamacaya dahil oldu.

Kaçan şüpheli, Gençtürk Caddesi üzerinde elindeki dolarları havaya saçarak koşmayı sürdürdü. Polis ekipleri, uzun süre kovaladıkları şüpheliyi nefesi kesilip yere düşünce yakaladı.

Yakalanan zanlı B.Y'nin, yabancı uyruklu Z.Y. ve B.A'ya masaj broşürü gösterip oyalayarak el çabukluğuyla 1035 dolarlarını alıp kaçmaya çalıştığı, mağdurların da şüphelinin peşinden koştuğu öğrenildi.

Şüpheli B.Y'nin yere saçtığı 1035 dolar, turistlere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.