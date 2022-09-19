Son dakika haberi... FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ MAHALLENİN SAKİNİNDEN AÇIKLAMA

BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu. Cinayetin yaşandığı sokakta mahalle sakini olayı anlattı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi. Polisin aradığı G.G. (32)'yi Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Cinayetlerin yaşandığı sokakta mahalle sakini olayı anlattı. Mahalle sakini, "İlk olarak başka bir yere gidiyor madde bağımlısı bir arkadaşını vuruyor. Sonra buraya gelip sığınmak istiyor. Buradakiler de kapıyı açmıyor. Kapıyı açmayınca bu olayı gerçekleştiriyor. Yukarıdaki daireye zorla giriyor. Sonra sıkıyor. Silah sesini duyan kaynanası yukarı çıkıyor. Ondan sonra kaynanasına, damadına ve kızına sıkıyor. İkinci şüpheliden kimsenin haberi yok. Bizde haberlerde gördük. Çok fazla suç kaydı var. Uyuşturucu dahil her şey var" diye konuştu.