Son dakika haberi | Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu...O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu...O anlar kamerada

12.04.2022 18:21

Son dakika haberler: Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu.

Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu...O anlar kamerada

Olay yerinden geçerken vurulan İranlı turist hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada oteline doğru yürüyen İranlı turist kadın vuruldu. Kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybederken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde Cumartesi gecesi meydana geldi. İddialara göre, silahlı bir şüpheli sokağın köşesinde husumetli olduğu kişinin geçmesini bekledi. Husumetlisini gören şüpheli belindeki silahı çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan adam da yanındaki silahla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada iki şüpheli de yaralanmadı.

İranlı turist kadın vuruldu

Ailesiyle beraber oteline yürüyen kadın, silahlı çatışmada ateşlenen merminin hedefi oldu. Göğsüne mermi isabet eden kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Vurulan kadınının gelini sinir krizi geçirerek yardım çığlıkları attı. Eşini yerde gören kocası da çaresizce çevredekilerden yardım istedi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

O sırada bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 emniyet bekçisi silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyarak dışarı çıktı. Bekçilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede İranlı turist kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şüphelilerin peşinde

Polis ekipleri konuyla ilgili olay yerinde incelemelerini gerçekleştirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çatışma anı kamerada

Silahlı çatışma ve kadının vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı şüphelinin husumetli olduğu kişinin peşine takılması görülüyor. Daha sonra silahlı saldırıya uğrayan kişi ateş ederek karşılık veriyor. O esnada oteline doğru yürüyen İranlı kadın vurularak yere düşüyor. Kadının yakınları sinir krizi geçiriyor.

"Kadın oraya yığılıp hayatını kaybetmiş"

Yaşanan olayı anlatan esnaf Halil Akuran, "Cumartesi akşamı üç tane İran uyruklu turist aşağıdaki otellerine gidiyordu. O esnada iki tane grup arasında çatışma vardı. Silahtan çıkan mermi kadının göğsüne isabet etmiş. Kadın oraya yığılıp hayatını kaybetmiş" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi | Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu...O anlar kamerada
Son dakika haberi | Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu...O anlar kamerada
Son dakika haberi | Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu...O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Fatih'te yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı Fatih'te yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi

silahlı çatışma, Cumartesi, turist, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu...O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıyı, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 18:41:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement