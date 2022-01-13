Son dakika haberi... Fatih'te sinemacıyı silahla yaralayan sanık tahliye edildi - Son Dakika

Fatih'te Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Recep Çetin'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep Çetin ve şikayetçi Enes Kaya ile taraf avukatları katıldı.

Kaya'nın avukatı dava dosyasına farklı açıdan çekilmiş bir kamera kaydı sunduklarını belirterek, "Bu kayıtta sanık ateş ettiği sırada hedef kısmında çocukların kaçıştığı görülmektedir. Genel güvenliğin tehlikeye atıldığına ilişkin görüntüdür. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Sanık Recep Çetin ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin toplanmasını ve ifadesinin alınmış olmasını dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti.

Müdahil avukatının sunduğu görüntüye ilişkin bilirkişi raporu aldırılmasına ve dava dosyasının esas hakkındaki mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Öte yandan dava dosyasına giren görüntülerde, olayın meydana geldiği sokakta çocukların oyun oynaması, yaralama olayını gören bir kadının koşarak çocuklarını içeri alması yer alıyor.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Temmuz 2021'de Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde Enes Kaya'nın bacağından yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Recep Çetin ile olayı azmettirdiği değerlendirilen A.Ö. ve M.B., 5 Ağustos'ta gözaltına almıştı.

Sinema ve reklam sektöründe hizmet veren bir şirkete sahip Enes Kaya'nın 1 Ocak 2021'de Balat Mahallesi'nde bir arsa, bina ve müştemilatı kiraladığı, 27 Ocak ve 18 Temmuz tarihlerinde Kaya'yı telefonla arayan kişilerin, kiraladığı yerin Çetin'e ait olduğunu söyleyerek tehdit ettiği belirlenmişti. Son olarak 30 Temmuz'da da tehdit edilen Enes Kaya, aynı gün saldırıya uğramıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö. ve M.B. serbest bırakılırken, Recep Çetin "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Recep Çetin hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.