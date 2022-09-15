Fatih'te yabacı uyruklu bir şahıs, üzerine yürüyen kişiye silah çekti! Polis gözaltına aldığı yabancı şahsı geri göndermek için düğmeye bastı

Fatih Kumkapı'da 6 Eylül Salı günü yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye "Neden bana çarpıyorsun" diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı.

YOLDAN GEÇERKEN TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.

GERİ GÖNDERİLMESİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.