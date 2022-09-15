Fatih'te yabacı uyruklu bir şahıs, üzerine yürüyen kişiye silah çekti! Polis gözaltına aldığı yabancı şahsı geri göndermek için düğmeye bastı - Son Dakika
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Fatih'te yabacı uyruklu bir şahıs, üzerine yürüyen kişiye silah çekti! Polis gözaltına aldığı yabancı şahsı geri göndermek için düğmeye bastı

15.09.2022 09:36

Fatih'de yabancı uyruklu A.K., yolda yürürken kendisine çarpan çekçekli arabası olan bir kişiyle tartıştı. A.K.'nin "neden bana çarpıyorsun" diyerek tepki göstermesinin tartışmayı gören başka bir kişi, yabancı uyruklu şahsın üzerine yürüdü. Bu tepki sonrası üzerine yürüyen vatandaşa silah çeken A.K. gözaltına alınarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.

Fatih Kumkapı'da 6 Eylül Salı günü yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye "Neden bana çarpıyorsun" diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı.

YOLDAN GEÇERKEN TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Çekçek arabalı vatandaşla tartışan yabacı uyruklu şahıs, üzerine yürüyen kişiye silah çekti

GERİ GÖNDERİLMESİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.

Çekçek arabalı vatandaşla tartışan yabacı uyruklu şahıs, üzerine yürüyen kişiye silah çekti
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FATİH'TE ÜZERİNE YÜRÜYÜP SALDIRAN KİŞİYE SİLAH ÇEKTİ FATİH'TE ÜZERİNE YÜRÜYÜP SALDIRAN KİŞİYE SİLAH ÇEKTİ FATİH'TE ÜZERİNE YÜRÜYÜP SALDIRAN KİŞİYE SİLAH ÇEKTİ FATİH'TE ÜZERİNE YÜRÜYÜP SALDIRAN KİŞİYE SİLAH ÇEKTİ
Kaynak: DHA

Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te yabacı uyruklu bir şahıs, üzerine yürüyen kişiye silah çekti! Polis gözaltına aldığı yabancı şahsı geri göndermek için düğmeye bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te yabacı uyruklu bir şahıs, üzerine yürüyen kişiye silah çekti! Polis gözaltına aldığı yabancı şahsı geri göndermek için düğmeye bastı - Son Dakika
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