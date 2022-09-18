Son dakika haberi... Fatih'teki gasp şüphelilerine operasyon; 2'si polis 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

FATİH,te, çakarlı minibüsle gelen 4 şüpheli, döviz bürosundan çıkan kişiyi darbedip, içinde 3 milyon 250 bin dolar, 885 bin Euro ile 200 bin Sterlin olduğu öğrenilen çantayı gasp etti. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ikisi polis 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Laleli Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, çakarlı minibüsle döviz bürosu önüne gelen 4 şüpheli, bürodan çıkan kişiye kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, kendilerinden şüphelenen kişiyi darbederek minibüse bindirdi. Şüpheliler, içinde 3 milyon 250 bin dolar, 885 bin Euro ile 200 bin Sterlin bulunan çantayı gasbettikten sonra darbettikleri kişiyi araçtan indirip, kaçtı.