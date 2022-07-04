Fatih Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan şahıslar park yüzünden tartışmış ve daha sonra bir grup olay yerinden ayrılmıştı. Olaydan bir süre sonra tekrar gelen şahıslar, cadde üzerinde husumetlilerine kurşun yağdırmış ve olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alparslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların birbirlerine kurşun yağdırıp kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aksaray, kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Fatih'teki park kavgasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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