Son dakika haberi... Fatih Terim: "Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı" - Son Dakika

Son dakika haberi... Fatih Terim: "Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı"

Bir son dakika haberine göre - Fatih Terim: "Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamada, "Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı" dedi.

- Fatih Terim: "Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamada, "Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyun istikrarımız 4 maç artarak gitti. Ama 5. maç hem oyun istikrarı hem de oyuncu performansı istikrarı aynı olmadı. Açıkçası derbi öncesi beklenen futbol coşkusu maçta pek yoktu. Baskı yemememize rağmen çıktık. İstediğimizden vazgeçemedik. Luyindama geldikten sonra geçiş savunmasında çok daha kabiliyetli daha yüksek hale geldik. Herhangi bir pozisyona sokmadılar. Geçen sene oyunumuzdaki en büyük tehlike geçiş savunması zaafıydı. Bu sene onu hallettik. Bugün kontra presi çok fazla yapamadık. Buna rağmen 5 ve daha üstü gol pozisyonlarımız var. Herhangi biri golünü yapsak öne geçme morali ile oyunu daha da domine edebilirdik. Ama olmadı. Yüzde yüz de bir pozisyon vermedik. Bu da önemli. Rakibin birçok hücum oyuncusu vardı. Kazanmak en büyük isteğimizdi ama olmadı. Bazen de olmuyor. Bugün tadı getirecek olan goldü. Gol bizi yükseltebilirdi. Buna rağmen iyi mücadele oldu. O yüzden yapacak bir şey yok. 4 günde 1 de maç, bazen 3 günde 1 maç çok kolay olmuyor. O yüzden kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı" diye konuştu.

"Herhangi defansif anlayış düşünmedim"

Gol pozisyonuna girmenin hangi maç olursa olsun önemli olduğunu söyleyen Terim, "Mühim olan üretmek. Bugün olmadı. Bizim zaten golsüz oynadığımız tek maç. Güçlü bir rakip önünde bulmak önemliydi. Gol yapamadık. Bütün ayakları da denedim. Herhangi defansif anlayış düşünmedim. Bugün arkadaşlarımız vurdular olmadı. Açıkçası girdiğimiz net pozisyonlarda onun dışında çabuk geldiğimiz, doğru geldiğimiz ama yanlış seçim ile heba ettiğimiz pozisyonlar da var. Onlar da gol pozisyonu olmaya adaydı. Daha dikkatli olacağız. Daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Fatih Terim: Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı
Son dakika haberi... Fatih Terim: Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı
Son dakika haberi... Fatih Terim: Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı
Son dakika haberi... Fatih Terim: Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı

Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 23:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Fatih Terim: 'Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı' - Son Dakika Spor

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