Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

FATİH'te Vatan Caddesi üzerinde tur otobüsü ve iki taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Vatan Caddesi'nden Aksaray istikametine dönmek için trafik ışıklarında bekleyen 54 ABB 460 plakalı tur otobüsüne, önce arkadan gelen Yusuf Ulucan idaresindeki 34 TEC 97 plakalı taksi, daha sonra Bülent Karakaya yönetimindeki 34 TBM 32 taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi sürücüleri Yusuf Ulucan ve Bülent Karakaya ile 34 TEC 97 plakalı takside bulunan Dilek Karabulut yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yapan araçlarda maddi hasar oluştu.

"KIRMIZI IŞIKTA DURUYORDUM. TAKSİLER ÇARPTI, MAĞDUR OLDUK"

Tur otobüsünün sürücüsü, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Taksiler arkadan bize çarptı. Yolcularımla beraber mağdur olduk. Aylardır her yer kapalı. Sultanahmet'te gidip öğle namazı kılacaktık, nasip olmadı" dedi.