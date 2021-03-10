Son dakika haberi: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku - Son Dakika

Son dakika haberi: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku
10.03.2021 23:47
Edinilen son dakika gelişmesine göre Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku Bahçelievler'de fazla yolcu alan minibüs şoförü seyir halindeyken bir anda trafik polisini karşısında görünce şoke oldu.
Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku
İSTANBUL - Bahçelievler'de fazla yolcu alan minibüs şoförü seyir halindeyken bir anda trafik polisini karşısında görünce şoke oldu. Şoföre, 9 fazla yolcu taşıyarak korona virüs kurallarını hiçe saydığı için bin TL para cezası kesildi.
Bahçelievler'de Şirinevler Kuyumcukent seferini yapan minibüs şoförü 29 Ekim Caddesi'nde trafik polisi ile karşılaşınca şoke oldu. Minibüsü durduran trafik ekipleri, içerisindeki yolcuları dışarı çıkararak tek tek saydı. Minibüsten 9 fazla yolcu çıktı. Ekipler, şoföre 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda bin TL para cezası kesti.
Son Dakika Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi